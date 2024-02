Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato, ferito quarantenne

Ennesimo incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Questa volta lo schianto si è verificato a Piove di Sacco. Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio attorno alle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piave per un’auto finita in un fossato contro un muretto di cemento di un terrapieno: ferito il conducente, un quarantenne di Legnaro al volante di una Fiat Punto. Tra le

cause che potrebbero aver contribuito alla fuoriuscita autonoma non esclude l'eccessiva velocità, ma anche la banale disattenzione. Al momento è stata esclusa la complicità

di terzi.

I soccorsi

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118. L'automobilista dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale. La polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5 con il recupero dell’auto da parte del carro attrezzi. In ospedale come da prassi il ferito è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.