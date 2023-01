Ubriaco fradicio si schianta in auto: denunciato

Un banale incidente stradale senza feriti è costato caro ad un automobilista di 52 anni residente a Piove di Sacco.

Alcol a fiumi

Lo schianto è avvenuto in via Roma a Piove di Sacco a cavallo tra il 21 e il 22 gennaio. Sul luogo dell'impatto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della stazione di Legnaro. I militari dopo aver accertato che non vi fossero feriti, si sono subito resi conto che uno dei due protagonisti era piuttosto euforico e faticava a rimanere in piedi. Sottoposto all'esame dell'alcoltest è risultato positività con un tasso di 2,2 g/lt quasi cinque volte il limite consentito dal Codice della Strada. L'uomo è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. Ai militari avrebbe riferito di aver trascorso una serata tra amici a fare festa. Ora per parecchio tempo non potrà più mettersi al volante.