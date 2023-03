La molecola " Lilial" tra i componenti di cosmetici in vetrina: scatta il sequestro

Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato tra l'8 e il 9 marzo oltre 420 prodotti per la cura della persona e l’igiene contenenti una sostanza vietata dalla specifica normativa di settore e ben 1.600.000 articoli per negozi irregolari, potenzialmente pericolosi per i

consumatori.

L'attività a Piove di Sacco

In un primo intervento la Compagnia di Piove di Sacco coordinata dal capitano Giulia Martinengo, ha controllato un esercizio commerciale gestito da personale cinese che poneva in vendita cosmetici contenenti, secondo l’indicazione delle confezioni ed etichette, una molecola, nota anche come Lilial, inserita, a partire dal primo marzo 2022, tra le sostanze considerate “cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione”, ossia vietate, in quanto messe al bando sul mercato europeo. Attesa la predetta irregolarità, i prodotti rinvenuti, tra cui profumi, deodoranti, creme viso e creme corpo, prodotti per l’igiene personale, sono stati sottoposti a sequestro probatorio e il rappresentante legale della società, alla quale fa capo il punto vendita controllato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per la violazione di carattere penale.

L'attività a Padova

Nel corso di un altro servizio, il Gruppo Padova, coordinato dal maggiore Nicola Gazzilli, ha eseguito un controllo presso il Centro Ingrosso Cina di corso Stati Uniti, dedito alla distribuzione all’ingrosso di articoli per l’ufficio e per negozi. All’interno i militari hanno rinvenuto 600mila articoli di vario genere (espositori di monili, parti di manichini e blister) potenzialmente pericolosi, in quanto privi di indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo del prodotto, in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo. I successivi accertamenti permettevano di scoprire un magazzino, del quale il commerciante aveva taciuto l’esistenza, dove erano stoccati un ulteriore milione di prodotti con le medesime irregolarità. All’esito dei controlli espletati si provvedeva a segnalare il titolare della ditta individuale alla Camera di Commercio di Padova e a sottoporre a sequestro amministrativo complessivamente 1.600.000 prodotti.

L'apprezzamento del governatore

L'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza a Piove di Sacco e a Padova è stata fortemente apprezzata dal governatore del Veneto, Luca Zaia che ha riferito: «Con questa operazione si è contrastata una rete di commercio irregolare in grado di procurare un notevole danno agli operatori onesti che agiscono nel rispetto delle regole. Conforta che, grazie alle indagini, il mercato sia stato salvato dall’immissione di cosmetici potenzialmente dannosi e altri prodotti nocivi

che, senza l’intervento della Guardia di Finanza, sarebbero arrivati al consumatore».