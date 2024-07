Scavalca la recinzione di una casa, il proprietario chiama il 112

Nel cuore dell'estate si moltiplicano i furti e i tentativi di furto ai danni di abitazioni e attività commerciali. Fondamentale in questo caso è la sinergia tra privati cittadini e forze dell'ordine per contribuire a rintracciare possibili malviventi e scongiurare reati predatori. Ha tentato di mettere a segno un furto in abitazione, ma i residenti hanno notato una presenza sospetta e hanno chiamato il 112. Il 14 luglio è finito nei guai un uomo di 38 anni moldavo, in Italia senza fissa dimora. L'indagato, convinto di agire inosservato, nella serata, ha scavalcato la recinzione di una abitazione con l'intento di arrivare alla casa e compiere una razzia. E' stato notato e costretto a precipitosa fuga.

L'intervento

Subito dopo l'allarme i carabinieri sono andati in via Caselle sul luogo della segnalazione. Dopo aver raccolto dalla vittima della tentata intrusione alcuni elementi riconducibili alla persona da ricercare, hanno passato al setaccio tutte le strade limitrofe. Alla fine gli sforzi hanno ottenuto i risultati attesi e il moldavo è stato fermato. E' stato accompagnato in caserma e riconosciuto dal proprietario di casa come l'autore dell'intrusione. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno mentre il cittadino dell'Est è stato denunciato per tentato furto aggravato.