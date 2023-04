Tenta il furto di attrezzi da lavoro, ma scatta l'allarme ed è costretto alla fuga

Voleva rubare attrezzi da lavoro, ma il sistema d'allarme ha scombussolato i suoi piani. Un marocchino di 25 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato rintracciato nell'immediatezza dei fatti dai carabinieri e denunciato per tentato furto, falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità e reati in materia di immigrazione. E' successo oggi 27 aprile alle prime luci dell'alba a Piove di Sacco.

Il racconto

L'indagato oggi si è introdotto nel giardino di un'abitazione di Piove di Sacco. Aprendo la porta del ricovero attrezzi, però, ha fatto scattare il sistema d'allarme. Ormai vistosi scoperto il nordafricano ha pensato bene di fuggire a piedi. I proprietari di casa hanno subito chiesto l'intervento del 112. Una pattuglia dei carabinieri, dopo essersi sincerata che il furto è stato solo tentato, si è subito messa alla ricerca del sospettato. Qualche minuto più tardi l'ha rintracciato e bloccato. L'uomo, appunto un venticinquenne marocchino, portato in caserma, ha fornito false generalità, ma all'esito degli accertamenti i militari sono risaliti al suo vero nome ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. Per tutti i reati che gli sono stati contestati dovrà ora risponderne all'autorità giudiziaria.