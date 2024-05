Brilli al volante nel cuore della notte: due automobilisti denunciati

I carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, nel corso di servizio di controllo del territorio, svolto nella serata di ieri 8 maggio, hanno arrestato a Codevigo un 54enne di origini lombarde, già noto alle forze dell’ordine, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte d’Appello di Venezia. L’uomo arrestato e sottoposto in regime di detenzione domiciliare presso la propria residenza in Codevigo, dovrà scontare una pena di un anno e 2 mesi per il reato di evasione commesso nell’anno 2015.

Ubriachi al volante

Nel corso del servizio sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, un 43enne di Piove di Sacco, ed un 61enne di Chioggia, poiché a seguito di controllo alla circolazione stradale sottoposti al test alcolimetrico sono risultati positivi rispettivamente con tasso pari a 1,72 g/lt e 1,97 g/lt, oltre il triplo e quasi il quadruplo del limite imposto dal Codice della Strada. Per i due automobilisti brilli, inevitabile è arrivato anche il ritiro della patente di guida. Con l'inizio della bella stagione ed il conseguente aumento di giovani e non solo in giro per le strade anche a tarda notte, questi controlli verranno ulteriormente implementati lungo le principali arterie della provincia di Padova al fine di scongiurare gravi incidenti stradali.