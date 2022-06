"Piromane" per gioco, denunciato diciassettenne

Duro colpo alla baby gang di San Leopoldo che da un paio d'anni sta creando non pochi disagi alla collettività di Ponte San Nicolò. Ieri, 29 giugno 2022, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un ragazzo di diciassette anni. E' accusato di danneggiamento aggravato a seguito di incendio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma nella notte del 13 giugno l'indagato si trovava nell'area verde del patronato con gli amici. Il gruppetto si è macchiato di numerosi atti vandalici e schiamazzi che hanno creato disagio ai residenti. Al culmine della "notte brava" il diciassettenne avrebbe appiccato il fuoco ad una palma distruggendola. Un modo per farsi bello agli occhi del branco, che però gli è costato caro. Sul luogo dell'incendio sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Messo al corrente delle ultime novità investigative il sindaco Martino Schiavon ha riferito: "Provo dolore per questo ragazzo e per la sua famiglia che ora dovranno iniziare un percorso giudiziario sicuramente non simpatico. Mi sento tuttavia di ringraziare i nostri carabinieri per l'attività svolta. In prospettiva spero di non dover più commentare episodi delittuosi sul mio territorio. Credo nella giustizia, ma sogno un mondo migliore dove i giovani diventino il nostro orgoglio".