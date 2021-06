Nasconde una pistola scacciacani nel bagagliaio dell'auto: 28enne denunciato

Un 28enne di Cittadella, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato per porto, senza giustificato motivo, di arma giocattolo alterata.

Il fatto

La denuncia è scattata a seguito di un controllo avvenuto lunedì 21 giugno, in via Mottinello di Rossano Veneto (Vicenza). L'uomo è stato fermato dai carabinieri mentre si trovava alla guida della sua Fiat Freemont. Il suo atteggiamento alquanto nervoso ha insospettito gli operanti, al punto da procedere alla perquisizione del veicolo; nel bagagliaio, precisamente all’interno di un case del computer, abilmente occultato sotto ai propri vestiti, è stata rinvenuta una pistola Revolver a salve, marca “Olympus 98”, sprovvista del tappo rosso occlusivo della canna, avvolta in carta da pacchi. L’arma, rivelatasi una “scacciacani”, è stata sottoposta a sequestro.