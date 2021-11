La pizza italiana con prodotti 100% padovani

La "Grande Bufala", pizzeria d'asporto di via San Prosdocimo compie dieci anni. Farina italiana, il resto dei prodotti sono a km zero. La mozzarella di bufala da Piove di Sacco, i pomodori della passata vengono dall'orto di casa, così come il basilico e la zucca. Il titolare, Raffaele Breda, ci spiega la sua filosofia