Dipendenti senza Green pass, la pizzeria dovrà chiudere cinque giorni

Non solo non avevano il Green pass e lavoravano senza mascherina. C’erano anche altre irregolarità che hanno spinto la polizia a chiudere il locale per cinque giorni.

La chiusura

Nella serata di venerdì 25 febbraio la squadra amministrativa della divisione Pas della polizia, assieme ai vigili, ha fatto un controllo in una pizzeria di via Piovese. Quando hanno fatto il loro ingresso, i poliziotti hanno contato sei clienti, tre dei quali con precedenti penali. Come di consueto negli ultimi mesi si è controllato il Green pass ed ecco che titolare e dipendenti sono stati colti in fallo. Il pizzaiolo e la cuoca non avevano la certificazione: i due e il titolare sono stati sanzionati. Per altro lavoravano senza indossare la mascherina. I vigili, invece, hanno verbalizzato la mancanza del cartello “Divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di anni 18”. La pizzeria dovrà restare chiusa cinque giorni.