Pizzicato con quasi un etto di marijuana nello zainetto, denunciato un sedicenne

Droga e giovani, un binomio sempre più attuale. L'altra notte, a cavallo tra il 21 e il 22 giugno a Sant'Angelo di Piove di Sacco, i carabinieri durante un servizio perlustrativo del territorio, si sono imbattuti in un gruppetto di amici che bivaccava nei pressi di un'area verde. E' scattato il controllo. Dopo aver identificato i presenti, uno del gruppo ha manifestato un certo nervosismo che ha indotto il personale in divisa a perquisirgli lo zainetto. Sono spuntati 78 grammi di marijuana. Un suo amico è stato trovato in possesso di un modico quantitativo della medesima sostanza. I due minorenni sono stati accompagnati in caserma e al termine delle formalità di rito il primo è stato denunciato alla Procura per i Minorenni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, l'altro è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Indagini dell'Arma in pieno svolgimento con l'obiettivo di reprimere il più possibile il mercato illecito degli stupefacenti tra i minorenni.