Platano malato in via Cernaia, domenica abbattimento

Il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana comunica che domenica 20 febbraio, dalle ore 7.00, via Cernaia - nel tratto compreso tra la rotonda di via Goito/Ponte Saracinesca e la rotonda di via Cernaia/Aosta - sarà oggetto di una temporanea modifica alla circolazione per favorire l’intervento di abbattimento di un platano colpito dal cancro colorato, una malattia causata dal fungo Ceratocystis fimbriata che parassitizza gli esemplari di questa specie, portandoli alla morte.

Abbattimento

L’abbattimento si rende necessario per la lotta obbligatoria a questo pericoloso patogeno che, se non tempestivamente debellato, è in grado di diffondersi anche negli esemplari vicini ancora sani. In sostituzione dell’albero abbattuto, è prevista la messa a dimora di un esemplare di Platanus platanor “Vallis Clausa”, una varietà resistente al cancro colorato. Per il tempo necessario all’intervento la circolazione sarà gestita con un senso unico alternato.