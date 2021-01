Poesia e cornamusa nella città deserta

25 gennaio, data legata alla ricorrenza della Burns Night, anniversario della nascita di Robert Burns, poeta romantico scozzese, si mostrerà a Padova. Dalle ore 19.00 partendo dal Sagrato del Santo poi Ponte della Morte e poi al sagrato del Duomo ed infine al Ponte San Leonardo, un suonatore di cornamusa ha accompagnato la lettura dei versi delle seguenti poesie di Robert Burns: A Man’s A Man For A’ That, To A Mouse, A Red, Red Rose, Anna