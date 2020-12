Cattura di un latitante e il soccorso di una famiglia in difficoltà: gli interventi della Polfer

La cattura di un latitante e il soccorso di una mamma con i bambini piccoli sono gli ultimi due interventi della polizia ferroviaria di Padova.

I fatti

Durante le feste natalizie gli agenti della Polfer hanno fermato un giovane in stazione a Padova: è emerso che fosse destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Vercelli per furto aggravato in concorso. Doveva scontare 7 mesi di reclusione e pagare 300 euro di multa: è stato portato in carcere. I poliziotti in seguito hanno soccorso una cittadina nigeriana con due figli minori che aveva chiesto aiuto perché senza soldi e non sapeva dove trascorrere la notte. Gli agenti l’hanno rassicurata e sono riusciti a trovare una cooperativa in città che potesse ospitare la famigliola.