Cade a terra, si rompe il femore e scoppia un principio di incendio: i poliziotti si arrampicano sul balcone per salvarla

Urlava più forte che poteva. Chiedeva aiuto una donna di 66 anni, caduta in casa. I poliziotti si sono arrampicati sul balcone per soccorrerla.

Il fatto

Lunedì 13 dicembre alcuni residenti di via Dei Cervi a Ponte di Brenta hanno chiamato il 113: sentivano la vicina urlare e chiedere aiuto. I poliziotti del Commissariato Stanga sono accorsi a casa della donna, una 66enne che in quel momento era sola in casa. Hanno sentito subito un forte odore di bruciato. Attraverso la porta chiusa la donna ha spiegato che non riusciva ad aprirla perché era caduta e la gamba destra le faceva talmente male da non riuscire ad alzarsi. Così gli agenti sono usciti e si sono arrampicati sul balcone. Una volta dentro hanno tranquillizzato la donna e spostato la pentola dai fornelli che nel frattempo aveva preso fuoco. I medici del 118 hanno constatato la rottura del femore destro e per questo sarà ricoverata.