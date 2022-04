Questura e Aspiag contro le truffe: parte la campagna informativa

Prosegue la collaborazione tra polizia di Stato e Aspiag Service. Dopo diversi progetti per sensibilizzare la cittadinanza su temi come la violenza sulle donne e il bullismo, ora ci si concentra sulle truffe.

La campagna

“Truffe, impariamo a riconoscere il problema per agire in sicurezza” è il titolo della campagna informativa per promuovere la prevenzione, individuare i raggiri, far conoscere gli strumenti per denunciarli e costruire un filo diretto con le forze dell’ordine. A partire dal 12 aprile inizierà in tutta la provincia di Padova, così come nelle altre province del Veneto, una campagna porta a porta che diffonderà direttamente nelle case dei cittadini il messaggio attraverso opuscoli informativi che hanno il compito di creare consapevolezza, fornire indicazioni pratiche e ricordare i numeri utili a cui rivolgersi per denunciare una truffa. Nel volantino trova inoltre spazio la promozione di YouPol, l’app della polizia di Stato, che permette alle vittime di fare segnalazioni, anche in forma anonima, e ricevere indicazioni per gestire la situazione e procedere in sicurezza. Alla distribuzione dei flyer si affiancheranno delle giornate di sensibilizzazione all’esterno di alcuni punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della provincia di Padova, durante le quali i cittadini potranno incontrare gli agenti della polizia di Stato e ricevere da loro informazioni e indicazioni per affrontare questo problema e adottare le giuste misure di autotutela. «Questa iniziativa conferma l’ottima e proficua collaborazione tra la Questura e Aspiag – ha detto il questore Antonio Sbordone - Il progetto, peraltro, riprende un tema molto delicato e attuale quale quello delle truffe che nell’ultimo periodo risultano, a differenza di tutti gli altri reati, in sensibile aumento. Confidiamo molto nella capacità che, attraverso gli esercizi Despar diffusi sul territorio, alcuni suggerimenti fondamentali per difendersi da malintenzionati possano essere efficacemente recepiti dai cittadini della nostra comunità. Proprio nei giorni scorsi, a Padova, si sono verificati episodi di tentata truffa nei pressi di alcuni supermercati. Uno di questi è stato sventato dagli agenti della polizia di Stato del locale Commissariato Stanga i quali sono riusciti a rintracciare l’auto con a bordo 4 cittadini rumeni che, spacciandosi per finanziatori di un’associazione per sordomuti, avevano tentato di truffare una signora intenta a fare la spesa, per poi aggredire l’addetto alla vigilanza ed un cliente, intervenuti in soccorso della donna». Giovanni Taliana, direttore regionale Aspiag Service per il Venetoha dichiarato: «La nuova campagna informativa che presentiamo oggi è il terzo appuntamento di una collaborazione iniziata lo scorso anno con le sette Questure del Veneto. Dopo aver affrontato i temi della violenza di genere e del bullismo, con questa nuova campagna abbiamo scelto di toccare una problematica in costante aumento come quella delle truffe e dei raggiri che colpisce tutti i cittadini e in particolare la fascia di popolazione più anziana. Quella con la polizia di Stato è una collaborazione in cui crediamo molto per il suo valore civico che ci dà la possibilità di lavorare al fianco delle istituzioni e affermare con un gesto concreto il nostro essere azienda vicina al territorio e alle sue persone. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio filone di marketing sociale che la nostra azienda persegue con grande impegno nelle regioni in cui è presente, con l’obiettivo di creare legami sempre più stretti con le comunità in cui si inserisce».