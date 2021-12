Le attività della polizia del 2021: aumentano gli arresti in flagranza e i sequestri di cocaina

Aumentano i furti in casa e i sequestri di cocaina, la tipologia di droga che va per la maggiore nel Padovano. Altri reati, secondo i dati dell’attività della polizia, sono in calo come le rapine e i furti con destrezza.

I dati

Nel 2021 gli uffici della Questura padovana hanno incrementato il lavoro, anche a causa del Covid. Sono 6 mila gli agenti che sono stati impegnati in servizi anti-assembramento o di controllo del rispetto delle norme di contrasto al virus. I furti in abitazione, rispetto al 2020, sono aumentati del 20% e c’è anche un aumento degli arresti in flagranza consistente: si parla del 50%. In un anno sono 611 gli arresti per spaccio mentre le persone segnalate come assuntori sono 326. E tra i sequestri di droga attuati dalla Squadra mobile spicca la cocaina. Sul fronte immigrazione sono 471 le persone denunciate e 465 gli espulsi. È stato un anno impegnativo anche per la Divisione anticrimine, soprattutto riguardo violenza domestica e stalking: il questore ha emesso 21 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica (uno nel 2020) e 32 per stalking (+128% rispetto all’anno scorso). I Daspo urbani sono stati 28, contro i 19 dello scorso anno, mentre quelli sportivi sono stati 5 (uno nel 2020). La Digos ha denunciato 15 persone nell’ambito di contrasto a episodi di violenza durante le manifestazioni sportive. Infine, all’app YouPol sono arrivate 937 segnalazioni: di queste 19 per bullismo, 547 per spaccio e 3 per violenza domestica.