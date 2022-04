La gattina Lea adottata dalla polizia ritrovata dopo 24 ore dalla scomparsa: ha dato alla luce 4 micetti

Gironzolava sempre intorno alla questura e i poliziotti hanno "adottato" la gattina. Che però ad un certo punto è sparita. L'hanno trovata la mattina di martedì 12 aprile, aveva appena dato alla luce quattro micetti.

La gattina Lea

Si chiama Lea, è una micia bianca e nocciola che da qualche tempo si vedeva gironzolare nei dintorni di piazzetta Palatucci. Per i poliziotti è diventata una mascotte e, in qualche modo, l'avevano adottata: le davano da mangiare, da bere e ogni tanto si faceva accarezzare. Ma lunedì 11 aprile non si è fatta vedere. Era sparita. Gli agenti, un po' preoccupati, l'avevano cercata ma senza risultato. La mattina seguente, mentre si apprestavano a dare il via alle celebrazioni per i 170 anni dalla fondazione del corpo, eccola che sbuca da un cespuglio vicino al monumento ai caduti della polizia. Con lei c'erano quattro gattini appena nati. Probabilmente Lea si era allontanata per partorire e si era nascosta tra il fogliame, al sicuro. Ora le bocche da sfamare sono cinque, la famiglia si allarga.