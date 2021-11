Aumentano i reati "codice rosso": 667 da gennaio, l'anno scorso erano 511

Nella mattinata di giovedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la polizia ha posizionato un gazebo in piazza dei Frutti e distribuito materiale informativo.

L’iniziativa

Molte persone si sono fermate, alcune per curiosità, altre hanno raccontato violenze. E chiesto aiuto. Dall’inizio dell’anno la polizia ha registrato in provincia di Padova 667 casi di reati “codice rosso”, cioè tutti quei reati come maltrattamenti, lesioni e stalking che caratterizzano la violenza di genere. L’anno scorso se ne erano registrati 511, in città nel 2021 sono 440 contro i 335 del 2020. Gli ammonimenti del questore per violenza domestica sono stati 17, l’anno scorso 2. Quelli per atti persecutori 31 contro i 16 del 2020. «A differenza di altri reati, la violenza sulle donne non diminuisce – ha detto il questore Antonio Sbordone – Dobbiamo fare uno sforzo ancora maggiore sulla prevenzione e lavorare sul fronte degli uomini che commettono violenza, educarli altrimenti non si va avanti».