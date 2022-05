Ospedale piantonato dalla polizia locale, parte il nuovo servizio di sicurezza voluto da Dal Ben e Giordani

Ospedale sotto il controllo della polizia locale. Da venerdì 3 giugno partirà il servizio di un presidio fisso, dalle 8 del mattino al pomeriggio, per garantire maggiore sicurezza e prevenzione all’interno dell’policlinico. Si tratta di un progetto condiviso fra l’amministrazione comunale e l’azienda ospedaliera che insieme hanno deciso di avviare il servizio per garantire maggiore sicurezza. Gli agenti saranno chiamati a supportare la gestione della struttura che ospita al suo interno ben 76 edifici complessivi e dove lavorano ogni giorno oltre 7mila dipendenti dell’azienda ospedaliera. Un luogo però che quotidianamente ospita anche una media di 10mila pazienti. Gli agenti della polizia locale saranno impegnati per avitare i piccoli reati che spesso si verificano nella zona esterna e interna all'ospedale.

Dal Ben

«Voglio ringraziare l’amministrazione comunale e tutti gli uomini della polizia locale – ha detto il Direttore Generale, Giuseppe Dal Ben – Il progetto è davvero importante e dà supporto anche ai nonni vigili che già operano per guidare i cittadini nella nostra struttura. Il nostro obiettivo è di garantire un servizio sempre più efficiente, con un’accoglienza a 360 gradi del cittadino. E la sicurezza ed il decoro sono sicuramente una delle priorità per i malati che vengono da tutt’Italia a curarsi a Padova».

Giordani

«Questo nuovo progetto di sicurezza e prevenzione si pone l'obiettivo di mettere una particolare cura in un'area molto importante della città - aggiunge il sindaco, Sergio Giordani - .Vogliamo massima serenità per medici, personale sanitario, dipendenti, volontari ma anche per i malati e le loro famiglie. Il nostro Ospedale è di fatto una cittadella nel cuore della città e con la nostra polizia locale al lavoro costantemente avremo ancora più decoro e ordine oltre che offrire un ulteriore punto di riferimento per chi giunge in Ospedale e per chi lo vive. Felice che come sempre la collaborazione tra istituzioni porti a trovare soluzioni concrete nell'interesse comune».