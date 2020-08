Polizia locale, intensificate azioni e controllo nel centro storico

Nell'ultimo mese, il personale del Reparto Polizia di Prossimità, intensificando gli specifici servizi di vigilanza nel cuore del centro storico, ha accertato e contestato 42 verbali per violazione al regolamento di polizia urbana ed in particolare per mendicità molesta e consumo di bevande alcoliche in area pubblica oltre a bivacchi notturni, per la quasi totalità a cittadini di nazionalità straniera. Gli agenti hanno condotto ben 24 trasgressori presso i propri uffici per ottenere una certa e completa identificazione delle persone, poichè i trasgressori non erano provvisti dei documenti d'identità.

Centro

Sono stati inoltre disposti e contestati 18 ordini di allontanamento dal centro storico per un periodo minimo di 48 ore (il cosiddetto mini-daspo) per evitare il protrarsi del comportamento illecito, causa di particolare degrado e insicurezza, e di limitazione della libera fruibilità di strade, aree pedonali e sottoportici. Nell'esecuzione di questi controlli d sono state denunciate 6 persone per resistenza a pubblico ufficiale e per non aver rispettato le prescrizioni del testo unico sull'immigrazione in materia di possesso di documenti e ottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Bonavina

L'assessore alla Polizia Locale Bonavina dichiara: «E' importante la particolare azione di controllo messa in atto dalla Polizia Locale nel centro storico nelle ultime settimane: è un preciso obbiettivo dell'Amministrazione fare quanto possibile con gli strumenti di cui dispone, per garantire e mantenere un adeguato standard di vivibilità sia nel centro storico, sia nei rioni e quartieri periferici. Pertanto continueremo e rafforzeremo l'incisività di queste azioni di tutela del territorio per combattere i fenomeni di degrado urbano e di insicurezza, senza dimenticare di aiutare invece coloro che si trovano realmente in difficoltà e faticano anche solo per recuperare un pasto. I nostri agenti, infatti, hanno l'incarico di segnalare prontamente al Settore Servizi Sociali tutti i casi in cui abbiano riscontrato un reale disagio di persone che vivono in situazioni di fragilità. La Polizia Locale ricontatterà personalmente i titolari di bar e negozi del centro storico e delle piazze principali per conseguire un adeguato riscontro al proprio operato, rafforzando la collaborazione e la segnalazione di situazioni improprie tra cittadino e Amministrazione».