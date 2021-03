Polizia locale della Federazione: chiusura immediata di un bar durante i controlli Covid

Per garantire il rispetto delle norme anti Covid, la Polizia locale della Federazione del Camposampierese ha potenziato i controlli nelle zone maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne, coinvolgendo oltre agli equipaggi ordinari anche unità del 3^ Reparto Operativo, specializzate nei servizi di sicurezza urbana. Per tutta la scorsa settimana gli agenti hanno verificato in tutti i 10 comuni della Federazione che i locali pubblici provvedessero alla sospensione dell'attività di somministrazione alle ore 18, come previsto dalla normativa per la zona gialla, nonché il rispetto delle norme anti assembramento. Da lunedì invece i bar devono sospendere completamente i servizi di ristorazione e lavorare solo con l'asporto, essendo passata la Regione Veneto in zona arancione.

I controlli

Su richiesta dei Sindaci, i controlli sono continuati anche la scorsa domenica, poiché erano giunte diverse segnalazioni relative ad alcuni bar che, approfittando di una minore vigilanza nella giornata festiva, non rispettavano le regole previste. E proprio di domenica, alle 19:30, ben oltre l'orario previsto di sospensione dell'attività alle ore 18, una pattuglia della Polizia locale ha effettuato un controllo presso un noto bar dell'Alta Padovana, già incappato lo scorso anno in una violazione delle norme Covid. Il bar dall'esterno sembrava regolarmente chiuso, ma gli agenti, avvicinatisi alle saracinesche, hanno chiaramente udito il rumore di diversi avventori all'interno. La pattuglia ha quindi intimato l'apertura del locale per procedere ad una ispezione, senza ottenere però alcun risultato. Gli agenti però sono riusciti, dopo diversi minuti, ad accedere al bar da una entrata secondaria, trovando all'interno diverse persone, alcune delle quali stavano ancora consumando delle bevande. Altre si erano nascoste chiudendosi in bagno, per paura di essere scoperte.

Chiusura immediata

E' scattata così la chiusura immediata temporanea del pubblico esercizio per cinque giorni, oltre ad una sanzione di 400 euro a carico del titolare. Il locale sarà segnalato alla Prefettura di Padova per valutare la possibile adozione di altri provvedimenti. Il titolare del locale si è giustificando dichiarando agli agenti di avere invitato alcuni amici in forma privata in una sala sul retro del bar, dopo l'orario di chiusura. Il Comandate Paolocci, che ha disposto personalmente i servizi speciali di controllo durante il weekend, ricorda che, a norma del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale. Inoltre gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno “facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia, come i bar e i ristoranti, e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.

Controllo

«La Polizia locale – ha dichiarato il Presidente della Federazione Daniele Cannella – sta portando avanti da settimane, in collaborazione con le altre Forze dell’ordine come i Carabinieri, un’attività costante di controllo del territorio per garantire il rispetto delle norme anti Covid. Maggiore attenzione è stata dedicata, nelle scorse serate, alle zone della cosiddetta ‘movida’ dove, purtroppo, sono state riscontrate diverse violazioni. Non c’è nessun accanimento contro i più giovani né contro i gestori dei bar, ma i dati sui contagi ci dicono che non è il momento di abbassare la guardia. Serve grande attenzione e responsabilità da parte di tutti. Ringrazio personalmente il Comandante Paolocci per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo i suoi uomini in questo difficile periodo”.