Polizia Locale recupera un’autovettura illecitamente sottratta ad una società di leasing

Nel pomeriggio del primo ottobre la Centrale Operativa della Polizia Locale ha ricevuto una richiesta di intervento per recuperare un'autovettura FIAT 500 di proprietà di una società di leasing, la quale aveva sporto una querela per il reato di appropriazione indebita da parte di un cittadino residente nel padovano.

La richiesta di intervento per recuperare la Fiat 500 perveniva da parte di una società investigativa della provincia di Milano, appositamente ingaggiata dalla società proprietaria, e che aveva rintracciato il veicolo nel quartiere dell'Arcella. La pattuglia della Polizia Locale, giunta sul posto, si imbatteva anche nel presunto autore del reato, il quale, dopo alcune iniziali resistenze, acconsentiva a seguire gli agenti presso gli Uffici del Comando poco distanti in Via Liberi n. 16 dove veniva identificato ed informato che sarebbe stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per appropriazione indebita dall'art. 646 C.P.; la Fiat 500 invece veniva sottoposta a sequestro a messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per la restituzione al legittimo proprietario.