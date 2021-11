Più agenti alle manifestazioni per controllare il rispetto delle regole

Sarà intensificato il numero di agenti alle manifestazioni per controllare che tutti rispettino l’ordinanza sindacale di indossare la mascherina. Lo ha riferito il questore Antonio Sbordone nella mattinata di mercoledì 24 novembre.

I controlli

«Il numero degli agenti sarà intensificato, così come abbiamo già intensificato i controlli del Green pass presso gli esercizi pubblici – ha detto il questore – Le prossime manifestazioni, che siano No pass o di altro genere, si svolgeranno innanzitutto con l’utilizzo delle mascherine. L’obbligo in caso di assembramenti già era previsto per legge, ora il sindaco da venerdì 26 novembre l’ha reso obbligatorio in centro storico sempre. Il prefetto ha redatto un’altra direttiva con cui include piazza Garibaldi e via Umberto I nell’area dove non si può manifestare. Tutto il resto si può fare. Per quanto ci riguarda cercheremo di gestirlo e garantirlo nel rispetto della legge». I No pass avrebbero voluto manifestare come le scorse volte in piazza Garibaldi ma arriverà la notifica dalla Questura dell’impossibilità. I manifestanti sembra si stiano organizzando per un corteo dalla stazione a piazzetta Sartori. Sono stati invitati a disperdere perle di saggezza il filosofo Diego Fusaro e il cantante Povia, entrambi ben saldi su posizioni anti-vaccino. «Devo dire che l’interlocuzione con i promotori delle manifestazioni contro il Green pass fino a oggi ha sempre portato a una gestione equilibrata della protesta – ha continuato Sbordone – Sicuramente per le attività commerciali i cortei sono stati impattanti ma non si sono mai registrate azioni violente e mi auguro continui così».