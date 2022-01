Polizia in Pediatria, cappellini e matite in dono ai bambini ricoverati

La polizia a fianco della Pediatria. Gli agenti hanno portato un pensiero per i bambini ricoverati, un modo per far sentire la propria vicinanza.

L’incontro

Nella mattinata di mercoledì 5 gennaio la polizia padovana ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale di via Giustiniani. All’incontro c’erano i referenti e i volontari dell’associazione Gioco e benessere a cui sono stati consegnati cappellini e matite colorate per i piccoli pazienti. I volontari si occuperanno di distribuire i regali ai bambini che sono ricoverati in ospedale.