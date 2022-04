Poliziotti a scuola per sensibilizzare sul tema dello spaccio

Sono arrivati in divisa scatenando l'entusiasmo dei bambini che si sono precipitati ad ascoltare i poliziotti parlare del loro lavoro. Ma gli agenti sono andati anche all'Enaip per parlare di spaccio.

Gli incontri

I bimbi della scuola materna "Terra dei piccoli" al Portello venerdì 15 aprile hanno visto arrivare le volanti dalle finestre. Poi hanno accolto i poliziotti facendo un sacco di domande sul loro lavoro. Una giornata diversa dalle altre ma comunque istruttiva. Nel frattempo altri colleghi con il medico dell'ufficio sanitario della Questura si sono recati all'Enaip all'Arcella dove hanno tenuto una conferenza sulle conseguenze penali, amministrative e sanitarie del consumo di droga. L'obiettivo è sensibilizzare i più giovani al tema, in modo da fare prevenzione. Tra gli argomenti trattati anche il funzionamento dell'app YouPol, un mezzo più vicino agli adolescenti che possono utilizzarla per segnalare episodi di bullismo anche in forma anonima, allegando foto o video.