Chiama la polizia dicendo di essere seguito: in realtà il malfattore è proprio lui

Si è nascosto in un negozio di telefonia e ha chiesto aiuto alla polizia perché seguito. In realtà era lui il criminale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 6 ottobre un 30enne è entrato in un negozio di telefoni in Corso del Popolo e ha chiamato la polizia. Ha detto che due persone lo stavano seguendo e aveva paura. I poliziotti non ci hanno messo molto a rintracciare uno dei due inseguitori, un 19enne padovano, che però ha dato una versione diversa. Stava seguendo l’uomo perché aveva riconosciuto la bici elettrica di un suo amico sulla quale era in sella il 30enne e voleva chiedergli spiegazioni. Così gli agenti sono tornati dal 30enne e nel suo zaino hanno trovato due chiavi a pappagallo, una pinza e uno strumento multiuso: è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.