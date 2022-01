Nel 2021 aumentano gli incidenti stradali: l'alta velocità l'infrazione più frequente

3.140 pattuglie, 18 mila infrazioni accertate, 12 morti a seguito di incidente. Tra i dati che raccontano l’attività della polizia stradale del 2021 si rileva un lieve aumento degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente, quando per mesi i padovani sono rimasti chiusi in casa per il lockdown. Si sono verificati 535 incidenti (338 nel 2020) e le persone ferite sono state 447 (389 nel 2020): sono morte 12 persone, 8 uomini e 4 donne. Il più giovane era Piergianni Cesarato, morto il 30 giugno in sella alla sua moto; la più anziana era Rina Previatello, fatale l’incidente avvenuto a Monselice lo scorso 29 agosto.

I dati

La polizia stradale nel 2021 ha schierato 3.140 pattuglie che hanno accertato 18 mila infrazioni al codice della strada e ritirato 197 patenti. I punti decurtati in tutto l’anno sono 14.154. Tra le tipologie di violazione spicca l’alta velocità con 5.693 persone con il piede pesante sull’acceleratore, 746 conducenti senza cintura e 407 che usavano il telefono. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, sono state riscontrate 3.151 infrazioni alla normativa dell’autotrasporto. La polizia stradale è stata impegnata anche sul fronte delle gare ciclistiche professionali e dell’educazione stradale nelle scuole. Diversi i servizi di trasporto organi con la Lamborghini Huracan, come il servizio di staffetta con i colleghi di Bologna per salvare la vita a un bimbo di 7 anni di San Giorgio in Bosco.

Il Covid

La polizia stradale è stata impegnata anche sul fronte dei controlli degli spostamenti. In provincia di Padova sono state controllate 14 mila persone e altre 13 mila in autostrada. Sono stati multati in 134 per non aver rispettato le restrizioni agli spostamenti. Gli agenti hanno anche scortato e vigilato sulla distribuzione del vaccino anti-Covid.