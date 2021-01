Operai al lavoro sul ciglio della strada senza protezioni: responsabile del cantiere multato

Lavoravano sul ciglio della strada senza protezioni, senza segnalazioni, in una situazione di pericolo. Una pattuglia della polizia stradale che passava di lì si è fermata per mettere in sicurezza gli operai e contestare alla ditta tutte le violazioni del caso.

La vicenda

Nella mattinata di giovedì 28 gennaio una pattuglia della Stradale stava percorrendo corso Argentina quando i poliziotti hanno notato un gruppo di operai che si stavano occupando di manutenzione stradale. Ma non c’erano protezioni, segnali, nulla. E in quel momento della mattina il traffico era consistente quindi gli operai stavano rischiando di farsi male. I poliziotti si sono fermati e hanno messo in sicurezza quel tratto di strada, poi sono passati alla verifica del cantiere. C’erano diverse irregolarità sia nell’ambito del codice della strada sia in quello della sicurezza sul lavoro: uno degli operai non indossava casco o protezioni e stava lavorando sopra l’impalcatura, con il rischio di cadere. Il responsabile del cantiere ha ricevuto quindi una multa di 866 euro.