Persone moleste, tentati furti e liti: serata movimentata in centro

Per accompagnare l’esordio degli street tutor nelle piazze della movida, nelle serate del weekend la Questura di Padova ha organizzato dei servizi di vigilanza e controllo straordinario del territorio che vedono impegnate tutte le forze di polizia: polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. La finalità dell’iniziativa, che mira a contemperare gli interessi dei cittadini di divertirsi nel centro della città e dei residenti di riposare, è quella di assicurare il rispetto delle regole ed evitare atti di inciviltà, abuso di alcol e uso di sostanze stupefacenti da cui possono derivare azioni violente o pericolose per la salute e l’incolumità delle persone.

Controlli

Nella serata di venerdì 5 novembre si è constatato lo svolgimento regolare della movida, con particolare riguardo alle principali piazze del centro storico ed alla zona del Portello. Nella serata di sabato 6 novembre, invece, la presenza nelle piazze cittadine delle forze di polizia ha scongiurato il verificarsi di disordini e l’aggravarsi di altre situazioni, come nel caso dell’intervento in un locale in piazza dei Signori nel quale era presente una persona molesta. Si tratta di un italiano dell’85, che è stato allontanato e denunciato per percosse, ingiurie e minacce nei confronti di un addetto del locale, per minacce e resistenza nei confronti del personale intervenuto, nonché sanzionato per ubriachezza molesta. Intorno a mezzanotte, in via Monte di Pietà, un cittadino tunisino, ventenne irregolare sul territorio, è stato denunciato per aver tentato di rubare il cellulare ad un connazionale aggredendolo fisicamente. Stessa sorte per un altro tunisino, quarantenne senza permesso di soggiorno, denunciato per aver tentato il furto con destrezza di un cellulare ad una studentessa in piazza dei Signori. In piazza delle Erbe si è provveduto ad identificare e denunciare, per inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, due cittadini nordafricani che stavano discutendo animatamente spintonandosi. Uno studente italiano sorpreso a soddisfare i suoi bisogni fisiologici in Galleria Tito Livio è stato sanzionato ai sensi dell’art.9 del Regolamento di Polizia Urbana.