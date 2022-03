Violenza di genere e insidie del web: gli appuntamenti di sensibilizzazione della polizia di Stato

Sarà una giornata dedicata alla formazione. L’8 marzo vedrà scendere in strada la polizia non solo per i consueti servizi ma anche per sensibilizzare sulla violenza sulle donne e i rischi connessi a un errato utilizzo di internet.

Gli appuntamenti

Martedì 8 marzo tra via Oberdan e piazza Dei Frutti verrà allestito il gazebo della polizia di Stato dove si potranno ricevere informazioni sugli strumenti legislativi che ci sono per uscire dalla spirale della violenza di genere. Ma non è l’unico impegno della giornata. In Prato della Valle arriverà il truck che sta facendo il giro delle città italiane per la campagna “Una vita da social”. Si tratta di un progetto formativo rivolto a genitori, studenti e insegnanti a cui gli agenti della polizia postale spiegheranno le principali insidie del web. Il truck è partito all’inizio di novembre dello scorso anno e terminerà il viaggio a Roma il 29 aprile, toccando in tutto 73 città. Padova è la 45esima.