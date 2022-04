Poliziotto tenta di togliersi la vita con la pistola d'ordinanza, soccorso dai colleghi

Ha tentato di togliersi la vita con la pistola d'ordinanza. Immediatamente soccorso, il poliziotto ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Il fatto

Nella serata di ieri, lunedì 4 aprile, un poliziotto ha tentato di togliersi la vita. Era seduto nella sua auto, in via XX Settembre. Ha preso la pistola d'ordinanza e si è sparato. Ancora non sono chiari i motivi del gesto estremo. Proprio in quel momento stava passando una volante con alcuni colleghi in servizio che lo hanno immediatamente soccorso. L'agente era ancora cosciente ed è stato portato d'urgenza in ospedale dove i medici lo hanno operato subito. Ora è ricoverato in prognosi riservata.

Numeri utili

Ricordiamo che sono attivi alcuni numeri di telefono per ricevere supporto psicologico: Telefono Amico 02 2327 2327; Telefono Azzurro 19696; Progetto InOltre 800 334343; De Leo Fund 800 168678