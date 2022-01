Riscaldamento in blocco, salta il concerto al Pollini dell'Opv in ricordo della Shoah

Al freddo e al gelo. Il concerto in ricordo della Shoah che doveva tenersi domenica 23 gennaio è saltato perché il riscaldamento è andato in blocco.

Il fatto

Alle 11 di domenica era previsto il concerto “Mahler – Celan – Pärt”, la Shoah raccontata con le parole di Paul Celan, accompagnate dai suoni di Gustav Mahler e Arvo Pärt eseguiti dall’Orchestra di Padova e del Veneto. Un evento organizzato dal Comune e dalla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, con il patrocinio della comunità ebraica. Erano presenti in sala circa 400 persone che si stringevano nei cappotti per il freddo. «Il riscaldamento è andato in blocco, tecnicamente non era possibile suonare» ha spiegato Paolo Giaretta, vicepresidente della Fondazione Opv. Dopo la lettura di alcuni brani di Celan tutti sono tornati a casa. «C’è una situazione di fragilità impiantistica che va risolta – ha continuato Giaretta – So che il sindaco se ne sta occupando. Resta sullo sfondo il tema dell’auditorium della musica di cui si parla da anni. E che dovrebbe essere in cima alla lista dei progetti della prossima amministrazione».