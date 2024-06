Esce di casa e scompare. Ritrovato morto in acqua a Chioggia

Speranze finite, il corpo senza vita di un uomo di 87 anni è stato rinvenuto in acqua a Chioggia. E' stato trascinato dalla corrente dopo che si era gettato nel Bacchiglione a Polverara. Il rinvenimento è avvenuto nel Bacchiglione nella frazione di Brondolo. Il dramma dopo che fino all'ultimo familiari e soccorritori hanno sperato nel miracolo.

Il racconto

Si sono vissute ore d'angoscia per le sorti di un pensionato di 87 anni residente a Piove di Sacco. Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Piove che hanno raccolto la denuncia di scomparsa, l'anziano si è allontanato da casa ieri mattina 19 giugno attorno alle 10. Ha lasciato a casa tutti i suoi effetti personali compresi il cellulare e i documenti. Nella tarda serata di ieri attorno alle 21 il genero, preoccupato che potesse essere accaduto qualcosa di grave ha rinvenuto a Polverara la sua auto in via Riviera. non distante dall'argine del Bacchiglione. Sul luogo delle ricerche è giunto anche il sindaco di Polverara Simone Coccato con i suoi più stretti collaboratori e si è messo a disposizione per tutte le necessità dei soccorritori. A coordinare i lavori i carabinieri della stazione di Casalserugo

Protocollo scomparsi

In tempo reale è stata avvisata la Prefettura. E' stato attivato il protocollo per persone scomparse con l'arrivo di più mezzi dei vigili del fuoco. Fin da ieri sera è stato scandagliato il fiume, ma al momento senza esito. Le ricerche stanno proseguendo anche oggi. I familiari dell'anziano stanno vivendo momenti di autentico dolore, con la speranza che l'uomo possa essere ritrovato in vita. Non avrebbe lasciato alcuno scritto. E' stata trovata una ciabatta che dovrebbe appartenere all'anziano. Attivato anche

l'elicottero del 115 e la protezione civile nel tentativo di velocizzare le ricerche e giungere il prima possibile ad una svolta. Oggi pomeriggio le ricerche si sono chiuse con il rinvenimento del cadavere.

Come chiedere aiuto

A chi vive momenti di particolare fragilità indichiamo i seguenti numeri telefonici a cui affidarsi.

- Telefono Amico: 199.284.284 - 02 2327 2327

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678