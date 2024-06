Finisce con l'auto nel fiume, salvo per miracolo torna a casa a piedi

Momenti di apprensione oggi 20 giugno quando al confine tra Polverara e Ponte San Nicolò alcuni passanti hanno notato un'auto quasi del tutto immersa nel Bacchiglione. Sono subito accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco. Il mezzo è stato recuperato, all'interno non c'era nessuno. A scopo precauzionale sono state effettuate ricerche nell'area del rinvenimento che hanno dato esito negativo.

L'automobilista

Grazie alla targa del veicolo i carabinieri sono andati a casa del proprietario, un cittadino moldavo residente a Polverara che ha ammesso di essere stato lui alla guida del mezzo, ma di non ricordarsi cosa abbia provocato la fuoriuscita autonoma. Nel frattempo il mezzo è stato recuperato e portato via con un carroattrezzi. Non si esclude alcuna ipotesi. Lo straniero potrebbe essersi dileguato dalla zona dell'incidente in preda allo choc.