Riposerà nel cimitero di Polverara Federico Volpin, ennesima vittima della strada

Si celebrano venerdì 13 ottobre alle 15.30 nella chiesa di San Fidenzio di Polverara , il paese di cui era originario, dove ha vissuto a lungo ed era molto conosciuto, i funerali di Federico Volpin, sessant’anni, residente a Noale (Venezia), vittima del tragico incidente stradale successo giovedì 5 ottobre poco prima delle 11 a Dolo (Venezia), all’incrocio tra via Riviera Martiri della Libertà, tratto della Regionale 11, e via Badoera. Il sessantenne, in pensione da pochi mesi e grande appassionato di ciclismo, stava facendo un giro con la sua bicicletta da corsa quando è stato investito da un’auto che è giunta da Mira. Per capire nel dettaglio cosa è accaduto stanno lavorando gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, che hanno effettuato i rilievi, e che saranno oggetto dell’ inchiesta della magistratura.

Le indagini

La Procura di Venezia, che ha come da prassi iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale il giovane conducente della vettura scontratasi con il ciclista, non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulla salma, essendo evidente che il decesso è stato dovuto ai gravissimi politraumi riportati in seguito all’incidente e già venerdì 6 ottobre ha rilasciato il nullaosta alla sepoltura, consentendo così alla moglie Mariagrazia di fissare la data dei funerali. Federico Volpin , che non aveva figli, lascia anche un fratello e una sorella . La moglie di Volpin, seguito dallo Studio3A-Valore S.p.A e che ora attende con fiducia l’esito delle indagini per l’accertamento delle responsabilità del sinistro, ha tenuto a ringraziare le tantissime persone che le sono state vicine e che le hanno espresso il loro cordoglio in questi giorni di grande dolore. Saranno in molti a voler dare l’ultimo saluto al marito, dagli ex colleghi di lavoro ai numerosi amici. Federico Volpin poi riposerà nel cimitero di Polverara.