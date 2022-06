Polverara, paura per le sorti dell'elicotterista. Il sindaco: «È un ragazzo meraviglioso»

A Polverara la famiglia di Corrado Levorin, l'elicotterista di 32 anni di cui si sono perse le tracce in un volo che da Lucca doveva concludersi a Resana nel Trevigiano, è molto conosciuta e apprezzata. Tra i primi ad apprendere dell'emergenza in volo è stato il sindaco del paese, Alice Bulgarello. «Non può essere vero, Corrado è un pilota esperto. È impossiile che sia accaduto qualcosa di grave».

Polverara

La notizia ha fatto ben presto il giro del piccolo territorio padovano. Bulgarello ha proseguito: «Ho avuto modo di conoscere Corrado sin da quando era giovanissimo ed ero la sua animatrice in parrocchia, poi crescendo le strade ti portano in percorsi diversi, ma l'affetto resta negli anni immutato. Ho parlato con il suo papà da poco. Il momento è delicato, ma fino all'ultimo tutta la nostra comunità confida nel miracolo. Non ci resta che pregare e sperare di ritrovarlo al più presto. Corrado è un bravissimo ragazzo, un professionista, un meticoloso, ore di volo accumulate, non voglio neppure pensare che gli sia capitato qualcosa di irreparabile». Per il momento la famiglia è trincerata in casa incollata al telefono in attesa di notizie: è naturale che in questi casi ogni piccolo dettaglio può fare la differenza