A Polverara l'ultimo saluto a Corrado Levorin

In tanti dentro la chiesa di Polverara, fuori un centinaio di persone per l'ultimo saluto a Corrado Levorin, il pilota di 33 anni morto in un incidente in elicottero sull'Appennino, sul monte Cusna.

Cordoglio

Il Vescovo Claudio Cipolla ha fatto pervenire un messaggio di cordoglio, tanta la commozione tra i presenti. Sulla bara i simboli delle sue passioni: la maglietta di quando giocava a basket e tanti ricordi che riguardano il volo, soprattutto fotografie.

Incidente

Il giovane elicotterista stava trasportando degli imprenditori stranieri quando è avvenuto l'incidente, 4 di origini turche e 2 di origini libanesi. Erano in Italia partecipare alla fiera It’s Tissue. Si tratta di Kenar Serhat, Cez Arif, Iker Ucak, Erbil Altug Bulent, dipendenti di un’importante azienda turca, la Eczacibasi; e di Chadi Kreidy e Tarek El Tayak, rispettivamente della ditta Sanita e Gespa del gruppo libanese Indevco. Le cause che hanno portato a far precipitare il mezzo non sono chiare.