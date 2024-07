Chef di 41 anni trovato morto nella cabina dello yacht

Un grave lutto ha colpito la comunità di Ponso nella bassa padovana. All'età di 41 anni è morto Paolo Bellamio, chef apprezzato in Italia, ma anche fuori dai confini nazionali. E' stato rinvenuto cadavere nella cabina di uno yacht in Arabia Saudita al largo di Jeddah. La sua carriera, iniziata in giovane età, lo aveva portato a lavorare in alcuni dei ristoranti più prestigiosi del mondo. Il 16 luglio mattina, stando alla ricostruzione dei fatti il quarantunenne non è arrivato in cucina per iniziare la giornata di lavoro. Sono stati i colleghi ad aprire la porta della sua stanza nello yacht e a trovarlo ormai privo di vita. Da quanto si è appreso la vittima non soffriva di particolari patologie

Chi era

Il quarantunenne, dopo aver lasciato l'Italia grazie alla sua professione ha girato il mondo. Le sue prime esperienze culinarie le ha vissute a Minorca. Successivamente è andato a lavorare a Dubai con il prestigioso ruolo di head chef al Caffè Florian. Nonostante i suoi numerosi impegni professionali, Paolo Bellamio non ha mai trascurato la sua famiglia. Sposato con Grace, una donna thailandese, lascia nello strazio due bambine di appena 3 e cinque anni. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ricorda come fosse innamorato del suo lavoro e della sua famiglia. Già nei prossimi giorni la salma tornerà in Italia e le esequie si celebreranno a Ponso dove lo chef è nato e cresciuto.