Il Ponte Cornaro chiude per 2 mesi, si lavora sulla sua sicurezza. Possibili disagi in zona ospedale

Da lunedì 27 giugno a mercoledì 31 agosto prossimi, Via Cornaro sarà chiusa al traffico nel tratto tra l’ingresso dell’Ex Macello e la rotatoria con Via Gattamelata. La chiusura è necessaria per permettere la realizzazione dei lavori di recupero e adeguamento del ponte su cui si sviluppa la sede stradale. Si tratta di un manufatto in muratura ad arco ribassato che sarà interessato da lavori di consolidamento della muratura esistente, al fine di restituire integrità e continuità alle strutture che formano l’arco e le spalle del ponte.

I lavori

E’ previsto un adeguamento sia statico che sismico mediante la realizzazione di una nuova struttura costituita da una soletta in calcestruzzo sulla quale sarà realizzata la nuova sede stradale, in grado di sostenere integralmente i carichi previsti dalla normativa vigente.

La viabilità

Via Cornaro è interessata però da importanti flussi di traffico per la presenza dell’obitorio, dell’accesso al cantiere della nuova Pediatria, fino all’ingresso in ospedale delle auto mediche del SUEM 118 così come dei veicoli per il servizio di asporto rifiuti. Tutti questi mezzi potranno entrare e uscire utilizzando Via San Massimo sulla quale, per non creare difficoltà di transito, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione nelle parti più strette.

I divieti

Nel dettaglio il divieto di sosta riguarda i seguenti tratti di Via san Massimo:

-tra il numero civico 89 e vicolo San Massimo lato civici dispari dalle 8.00 alle 20.00

-tra vicolo San Massimo e via Fortebracci lato civici dispari 24 ore su 24

-tra vicolo San Massimo e il numero civico 83, lato civici pari 24 ore su 24

-tra via Fortebracci e il numero civico 51 lato civici dispari dalle 8.00 alle 20.00

-tra il numero civico 25 e Via sant’Eufemia lato civici pari dalle 8.00 alle 20.00