Dalla Spagna in auto a Pontelongo in cerca di fortuna

Tre cittadini marocchini sono stati fermati durante un controllo stradale a Pontelongo. Sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

La storia

Ai carabinieri della stazione di Codevigo, ieri 4 gennaio, hanno raccontato di essere in arrivo dalla Spagna e di trovarsi ospiti da un connazionale a Pontelongo. Avrebbero voglia di tentare fortuna nel padovano e di trovare un lavoro che gli permetta di vivere degnamente. Al momento, dopo tutti gli accertamenti di rito, per loro è scattata una denuncia per immigrazione clandestina. Sono risultati sconosciuti alle forze del'ordine e da quanto si è appreso sarebbero arrivati per la prima volta in Italia da pochi giorni. Resta ora da capire quale futuro avranno e soprattutto se riusciranno ad integrarsi come nelle loro aspettative.