Sfondano una vetrata e si "impossessano" di una casa: tre denunciati

Cercavano un tetto dove dormire e hanno pensato bene di impossessarsi di una casa in via Villa del Bosco a Pontelongo. Il legittimo proprietario si è accorto della sgradita intrusione e ha chiamato il 112.

I fatti

I carabinieri della stazione di Codevigo, oggi 22 novembre, a seguito della denuncia formalizzata in caserma da un quarantenne nel posto, si sono recati in via Villa del Bosco per sincerarsi di persona della situazione. Ebbene, dentro l'immobile del quarantenne hanno trovato tre cittadini originari del Marocco rispettivamente di 24, 25 e 26 anni. Questi ultimi, dalla ricostruzione, hanno sfondato una vetrata dell'immobile e hanno fatto irruzione all'interno. Sono stati accompagnati in caserma e al termine delle formalità di rito sono stati denunciati in concorso per invasione di terreni ed edifici.

Riparazioni

Al quarantenne proprietario dell'immobile occupato abusivamente non è restato altro che contattare un fabbro per ripristinare quanto prima l'imposta. Da ora in poi controllerà maggiormente la sua proprietà per evitare che in futuro qualcuno decida nuovamente di introdursi all'interno con tutte le conseguenze del caso.