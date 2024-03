Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con il gas

Minaccia di far saltare in aria la casa, notte di paura a Pontelongo. I carabinieri tra il 21 e il 22 marzo sono intervenuti presso un’abitazione di un 32enne marocchino che si è barricato all’interno del bagno, minacciando il suicidio mediante l’esplosione di una bombola di gas. Con l’intervento dei militari della Compagnia di Piove di Sacco, del Radiomobile, delle A.P.I. di Padova e dei Vigili del Fuoco si è avuto un primo dialogo di mediazione con l’uomo, il quale in evidente stato confusionale e senza alcuna ragione ha confermato la minaccia di voler causare un’esplosione.

Indagini frenetiche

Verificata quindi la presenza di una bombola di gas di propano liquido all’interno del bagno, si è proceduto in via precauzionale l’evacuazione dell’intera abitazione e delle case attigue, nonché dell’adiacente centro di preghiera islamico presso il quale erano radunate circa un centinaio di persone. Ad operazioni ultimate l’uomo però ha infiammato il gas che aveva liberato a più riprese dalla bombola, provocando una contenuta esplosione che ha danneggiato esclusivamente il bagno, causando la rottura dei vetri della porta e della finestra le cui schegge sono state proiettate nel cortile. L’uomo immediatamente soccorso, a seguito delle ustioni riportate è stato trasportato presso l’ospedale civile di Padova per le cure del caso.

Pericolo scampato

L’intervento tempestivo dell’Arma e dei soccorsi ha permesso di scongiurare ulteriori conseguenze. Negli ultimi semi mesi del 2023 le A.P.I. (Aliquota di Primo Intervento) del Comando Provinciale di Padova hanno eseguito 12 interventi, tra i quali alcuni in supporto alla linea territoriale dell’Arma nell’ambito di operazioni di polizia giudiziaria operati presso ambienti particolarmente ostili ed altri finalizzati a neutralizzare la minaccia di soggetti armati o barricati in casa con ostaggi. Dall’inizio dell’anno sono stati già tre gli interventi eseguiti nell’ambito della Provincia di Padova.