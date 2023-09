Brillo al volante si è schiantato. Ecco, inevitabile, il conto da pagare

Lo scorso 13 agosto in centro a Ponte San Nicolò si è imbattuto in un incidente stradale mentre si trovava al volante della sua auto. A distanza di un mese abbondante per un'automobilista di 23 anni residente nel Piovese è giunto il conto da pagare con la giustizia. Ieri mattina, 18 settembre, è stato convocato in caserma dai carabinieri di Piove di Sacco ed è stato messo di fronte alle proprie responsabilità. Aveva trascorso qualche ora con gli amici, di fatto, e aveva esagerato con gli aperitivi.

Positivo quasi 5 volte il limite

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco, a seguito di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza un 23enne residente nel piovese. I fatti risalgono allo scorso 13 agosto quando il giovane, alla guida della propria utilitaria è rimasto coinvolto in sinistro stradale in centro a Ponte San Nicolò. Sottoposto a riscontri sanitari presso l’ospedale civile di Piove di Sacco, è risultato positivo con tasso di 2, 44 gr/l. Il giovane dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. Contestualmente gli è stata anche ritirata la patente di guida.