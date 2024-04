Speranze finite: identificato il corpo senza vita di Adriano Scandellari

Le speranze di ritrovare in vita Adriano Scandellari, l'ingegnere di Ponte San Nicolò di 57 anni sono tramontate oggi 11 aprile attorno alle 14. La quarta vittima della strage della centrale idroelettrica è proprio il dipendente della Enel Green Power. È stato identificata la quarta vittima dell'esplosione di Suviana della centrale di Bargi sul lago di Suviana, nel bolognese. Si tratta del dipendente di Enel Green Power, Adriano Scandellari, di 57 anni, nato a Padova e residente a Ponte San Nicolò. Non è dato sapere quando verrà concesso il nullaosta per portare a casa i resti dell'ingegnere e di conseguenza organizzare le esequie. Nel frattempo resta ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Parma Stefano Bellabona, 55 anni, anch'egli ingegneri, con ustioni su tutto il corpo rimediate nell'immane tragedia.

Chi era

Ingegnere elettronico, Scandellari è stato insignito del titolo di Stella al Merito del Lavoro e Maestro del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana nell'aprile 2023. Lascia nello strazio la moglie e due figlie. Il sindaco Martino Schiavon, il parroco don Daniele Cognolato anche oggi sono rimaste sul luogo della tragedia con la speranza di un miracolo, ma subito dopo l'ora di pranzo tutto è svanito. Adriano era una persona molto vicina agli ambienti della chiesa di Ponte San Nicolò e in parrocchia da oltre 24 ore non si è mai smesso di pregare per lui, per i familiari e per tutti coloro che lo conoscono e lo apprezzano.