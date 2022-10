Ubriaco al volante si schianta: via la patente e denuncia per guida in stato d'ebbrezza

Aveva bevuto troppo, poi si è messo al volante e si è schiantato. L'incidente è avvenuto il 28 luglio scorso a Ponte San Nicolò. Per i rilievi hanno operato i carabinieri della stazione di Casalserugo.

I fatti

Nell'incidente che ha coinvolto più auto è rimasto ferito un uomo di 60 anni marocchino residente a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia. Una volta giunto in ospedale a Padova è stato come da prassi sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Oggi, 4 ottobre, sono arrivati gli esiti degli accertamenti. Il marocchino è stato convocato in caserma e gli è stato riferito che al momento dell'incidente aveva un tasso di positività di 1,28 g/lt oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. Inevitabile per lui è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza e il ritiro della patente.