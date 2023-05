Ubriaco dopo la cena con gli amici, imprenditore denunciato

Dopo una serata con amici un imprenditore di 47 anni di Albignasego si è messo in auto per tornare a casa ad Albignasego. Al volante del suo Suv è transitato lungo via Marconi a Ponte San Nicolò ed è incappato in un posto di controllo dei carabinieri. Per lui sono cominciati i guai. I militari dell'Arma dopo averlo identificato si sono resi conto che l'uomo si presentava piuttosto nervoso e hanno deciso di approfondire gli accertamenti. L'attività delle forze dell'ordine tesa a scongiurare la guida sotto l'influenza di alcol e droghe proseguirà a ciclo quotidiano senza sosta al fine di prevenire gravi incidenti stradali.

Positivo all'alcoltest

E' stato così sottoposto all'esame dell'etilometro per sciogliere qualsiasi dubbio. Ebbene, l'esito ha evidenziato una positività di 1,24 g/lt oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. Il professionista, che avrebbe riferito ai carabinieri di sentirsi comunque bene ed in grado di guidare, è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. Nel cuore della notte è stato costretto a contattare un taxi per fare rientro a casa. Senza auto e senza documento di guida.