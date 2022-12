Ubriaco fradicio minaccia e spintona i carabinieri: arrestato

Ubriaco fradicio ha pensato bene di accostare la sua Bmw 320 e di provare a smaltire la sbornia in auto. E' successo nella notte tra l'undici e il 12 dicembre subito dopo mezzanotte. Nei guai è finito R.P. di 23 anni originario della Moldavia, ma residente a Padova.

I fatti

I militari della locale stazione del luogotenente Vincenzo Folliero, impegnati in un servizio perlustrativo hanno notato l'auto ferma con una persona a bordo e sospettando possibili azioni delittuose a carico di esercizi commerciali, hanno deciso di identificarlo. L'automobilista è apparso subito nervoso agli occhi dei carabinieri. Ha minacciato la pattuglia e quando è stato il momento di fornire le proprie generalità ha cominciato a spintonare il personale in divisa proferendo frasi offensive e minacciose a loro carico. E' stato bloccato e accompagnato in caserma. Qui è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi in tribunale a Padova è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione. L'indagato ha patteggiato una pena di 4 mesi di reclusione.