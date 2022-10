Somministra alcol a cliente già alticcio: denunciato barista

E' stato un venerdì sera dai toni "forti" quello che si è registrato ieri, 21 ottobre in un bar di via Roma a Ponte San Nicolò.

I fatti

A seguito di segnalazione di alcuni residenti che al 112 hanno riferito di schiamazzi provenire dal locale, è intervenuta una pattuglia dell'Arma. Ebbene, all'ingresso dei militari un cliente visibilmente euforico ha pensato bene di offendere pesantemente il personale in divisa. Per il trentenne di Padova inevitabile è scattata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Non è finita: mentre i carabinieri identificavano il cliente che offendeva senza motivo, il barista avrebbe continuato a somministrare birre ad un altro avventore di 28 anni del posto che già appariva in evidente stato di alterazione psicofisica. Il barman è stato per questo denunciato mentre il cliente è stato sanzionato per ubriachezza.