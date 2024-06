Sfugge al controllo dei familiari, bimba di 3 anni muore annegata

Doveva essere un pomeriggio di festa quello di ieri 23 giugno lungo l'argine a Roncajette. E invece si è trasformato in una tremenda tragedia. Una bimba di appena tre anni Kemgou Nguefac compiuti il 10 giugno, è morta annegata lungo una canaletta all'altezza di via San Martino e Solferino e un parcheggio di viale Svezia. Era in corso un banchetto con una ventina di cittadini del Camerun provenienti da tutto il padovano e dal veneziano. Ad un tratto la piccola si è allontanata dagli occhi dei genitori ed è scivolata in acqua. E' successo tutto attorno alle 18. Non appena i presenti hanno capito che la piccola era scomparsa, disperati si sono messi a cercarla. Alla fine è stata trovata sul letto della canaletta immobile e priva di vita.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del Suem 118, i carabinieri della stazione di Legnaro e Ponte San Nicolò e l'elisoccorso. E' stato fatto di tutto per salvarla, ma alla fine i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso nonostante un disperato trasferimento al pronto soccorso pediatrico di Padova in elicottero. Sotto choc il padre della minore, un trentanovenne del Camerun residente a Padova. L'intera comunità straniera si è recata all'ospedale di Padova sperando in un miracolo ma alla fine non ha potuto far altro che conoscere la drammatica verità. Indagini in corso da parte dell'Arma coordinata dall'autorità giudiziaria per riscontrare eventuali responsabilità.

Il cordoglio del sindaco

«Sono stato informato appena accaduto. La comunità camerunense - ha detto il sindaco di Ponte San Nicolò Gabriele De Bon i - si ritrova da diversi anni nel nostro territorio per passare del tempo insieme. La dinamica è in esame dalle forza dell'ordine che sono entrate in azione appena ricevuta la segnalazione. Una tragedia, un fatale incidente, che tocca anche la comunità sannicolese. Conosciamo alcune delle famiglie, sono persone perfettamente integrate e stimati professionisti, sappiamo che hanno scelto Ponte San Nicolò come luogo di ritrovo perché vivono lo spirito di accoglienza e rispetto della nostra comunità. In questo senso non posso che esprimere il nostro cordoglio e condividere la profonda tristezza che questa tragedia ci lascia».